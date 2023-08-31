ЦСКА показал маску вратаря Федотова на сезон КХЛ

Пресс-служба ЦСКА выложила маску голкипера Ивана Федотова на сезон-2023/24.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.