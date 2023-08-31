ЦСКА показал маску вратаря Федотова на сезон КХЛ

Сегодня, 20:31
Пресс-служба ЦСКА выложила маску голкипера Ивана Федотова на сезон-2023/24.
В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.
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