ЦСКА поместил голкипера Мартина в список отказов

5 ноября, 18:33
Вратарь ЦСКА Спенсер Мартин помещен в список отказов, сообщает пресс-служба армейцев.
Московский клуб подписал контракт с 30-летним хоккеистом летом этого года.
В сезоне-2025/26 Мартин провел 14 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых одержал 5 побед, дважды сыграв на ноль и отразив 90,5 процента бросков.
Ранее в своей карьере канадец выступал в НХЛ за «Колорадо», «Ванкувер», «Коламбус» и «Каролину». На счету голкипера 66 матчей в североамериканской лиге.
Saiga-спринтер
Одного никакого кипера в отказ, другого такого же никакого на контракт. Шило/мыло.
06.11.2025
Sandy45
Дело было не в бобине...
06.11.2025