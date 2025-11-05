ЦСКА поместил голкипера Мартина в список отказов

Вратарь ЦСКА Спенсер Мартин помещен в список отказов, сообщает пресс-служба армейцев.

Московский клуб подписал контракт с 30-летним хоккеистом летом этого года.

В сезоне-2025/26 Мартин провел 14 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых одержал 5 побед, дважды сыграв на ноль и отразив 90,5 процента бросков.

Ранее в своей карьере канадец выступал в НХЛ за «Колорадо», «Ванкувер», «Коламбус» и «Каролину». На счету голкипера 66 матчей в североамериканской лиге.