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Сегодня, 14:19

ЦСКА поздравил главного тренера Федорова с днем рождения

Алина Савинова
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ЦСКА на своем официальном сайте поздравил с днем рождения главного тренера команды Сергея Федорова.

13 декабря специалисту исполнилось 54 года.

«Уважаемый Сергей Викторович! Весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА от всей души поздравляет вас с днем рождения! Желаем, чтобы ваш тренерский путь по-прежнему состоял только из побед и рекордов! Пусть энергия и новые идеи никогда не иссякают. И, конечно, счастья и здоровья вам и вашим близким!» — сказано в сообщении клуба.

Федоров стал главным тренером ЦСКА летом 2021 года. Московская команда под его руководством дважды выигрывала Кубок Гагарина.

На данный момент армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Федорова набрала 46 очков за 39 матчей.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/s_dnem_rozhdeniya_sergey_viktorovich_2/
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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