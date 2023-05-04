ЦСКА предложил хоккеисту Окулову продлить контракт

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб сделал предложение о новом контракте нападающему Константину Окулову.

«Будем двигаться вперед, уже комплектуем состав на следующий сезон. Больше 90 процентов игроков сохраним. Мы сделали предложения Окулову, Рейдеборну, Ярошу, Гуськову. Вопросы по Сергееву и Брюквину пока находятся на обсуждении с тренерским штабом», — приводит слова Есмантовича ТАСС.

28-летний Окулов выступает за ЦСКА с 2017 года. В составе столичной команды он стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.