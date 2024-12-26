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Сегодня, 14:52

ЦСКА приобрел Шартье в результате обмена с «Куньлунем»

Алина Савинова
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Форвард «Куньлуня» Рурк Шартье в результате обмена перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев. «СЭ» сообщил о возможном переходе в среду, 25 декабря.

Китайский клуб получил денежную компенсацию за 28-летнего хоккеиста.

«Приобретение Шартье — часть активной трансферной кампании по усилению глубины состава команды», — говорится в заявлении московского клуба.

Шартье проводит свой первый сезон в КХЛ. В 37 матчах за «Куньлунь» он набрал 17 (8+9) очков. Ранее канадец выступал в североамериканских лигах, в том числе в НХЛ, где на его счету 56 игр.

Источник: https://t.me/cska_hockey/23521
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
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