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Сегодня, 12:03

ЦСКА продлил контракт с 20-летним вратарем Новожиловым

Алина Савинова
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ЦСКА подписал новое соглашение с вратарем Иваном Новожиловым, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с 20-летним хоккеистом рассчитан на два года. Отмечается, что к новому сезону голкипер будет готовиться в составе «Звезды».

Новожилов является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. Минувший сезон стал для него последним на молодежном уровне. За «Красную Армию» он сыграл 50 матчей в МХЛ, в которых одержал 27 побед, отразив 91,3% бросков.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В Кубке Гагарина московская команда в серии первого раунда проиграла «Локомотиву» со счетом 1-4.

Источник: https://t.me/cska_hockey/20594
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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