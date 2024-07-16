ЦСКА продлил контракт с 20-летним вратарем Новожиловым

ЦСКА подписал новое соглашение с вратарем Иваном Новожиловым, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с 20-летним хоккеистом рассчитан на два года. Отмечается, что к новому сезону голкипер будет готовиться в составе «Звезды».

Новожилов является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. Минувший сезон стал для него последним на молодежном уровне. За «Красную Армию» он сыграл 50 матчей в МХЛ, в которых одержал 27 побед, отразив 91,3% бросков.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В Кубке Гагарина московская команда в серии первого раунда проиграла «Локомотиву» со счетом 1-4.