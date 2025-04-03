ЦСКА пропустил семь шайб к 28-й минуте матча с минским «Динамо»

ЦСКА пропустил семь голов от минского «Динамо» за 28 минут пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

Игра проходит в Минске на «Минск-Арене».

В первом периоде «Динамо» забило четыре шайбы: дважды отличился Егор Бориков, по одному голу у Сэма Анаса и Роберта Хэмилтона. После третьей шайбы главный тренер ЦСКА Илья Воробьев заменил голкипера Ивана Просветова и выпустил вместо него Павла Хомченко.

В начале второго периода красно-синие пропустили еще три шайбы: на 4-й минуте Роман Горбунов и Андрей Стась отличились с промежутком в 18 секунд. На 8-й минуте периода Горбунов забил еще один гол.

Счет в серии «Динамо» (Минск) — ЦСКА — 2-2. Шестой матч пройдет в Москве 5 апреля.