ЦСКА: расписание матчей в новогодние праздники 2024 / 2025

Сегодня, 14:15
ЦСКА проведет пять матчей с 28 декабря 2024-го по 12 января 2025 года в FONBET чемпионате КХЛ. Все эти встречи команда Ильи Воробьева сыграет в гостях за пределами Москвы.
Время начала матчей — московское.
Трансляции игр в прямом эфире ведет онлайн-платформа «Кинопоиск», также матчи могут показывать каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.
Расписание, результаты и турнирные таблицы регулярного чемпионата в актуальном виде изучайте в разделе КХЛ на сайте «СЭ». Ключевые события игр доступны также в нашем матч-центре.