ЦСКА расторг контракт с голкипером Спенсером Мартином

11 ноября, 11:28
Вратарь ЦСКА Спенсер Мартин покинул клуб, сообщается на сайте КХЛ.
5 ноября армейцы поместили 30-летнего канадца в список отказов. Он стал игроком ЦСКА летом 2025 года.
В сезоне-2025/26 Мартин провел 14 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых одержал 5 побед, дважды сыграв на ноль и отразив 90,5 процента бросков.
Sergey Sobolev
Очередная провальная сделка от господина президента ЦСКА
14.11.2025
Андрей
он не причем спрашивать надо с тех кто его брал
11.11.2025
Андрей
нормальны вратарь не герой конечно но проблемы в поле искать надо
11.11.2025
knight templar
Подать в отставку может. Особенно учитывая тот факт, что прежде чем нанять мартина он выгнал просветова и хомченко. Умные люди делают наоборот: сначала нанимают кто посильнее и только потом увольняют кто послабее
11.11.2025
1923
эх такой ловец бабочек ушел)его любили! болельщики других команд))
11.11.2025
fell62
Кто , кто ? Есмантович , но не может уволить самого себя )))
11.11.2025
fell62
Откаты , откаты , откаты )))
11.11.2025
совва
крайний найден, теперь попрет))
11.11.2025
фанат
Теперь осталось приоткрыть тайну, кто его сюда притащил. Т.е. конкретно ФИО
11.11.2025
Павел Леонидович
зачем этого мышелова брали изначально не понятно
11.11.2025
knight templar
И сразу надо было расторгать контракт с тем, кто его нанимал.
11.11.2025