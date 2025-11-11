Видео
11 ноября, 11:28

ЦСКА расторг контракт с голкипером Спенсером Мартином

Игнат Заздравин
Корреспондент
Спенсер Мартин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Спенсер Мартин покинул клуб, сообщается на сайте КХЛ.

5 ноября армейцы поместили 30-летнего канадца в список отказов. Он стал игроком ЦСКА летом 2025 года.

Спенсер Мартина и&nbsp;Александр Самонов.ЦСКА уволил канадского вратаря, чтобы взять россиянина. Виноват ли он в неудачах армейцев?

В сезоне-2025/26 Мартин провел 14 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых одержал 5 побед, дважды сыграв на ноль и отразив 90,5 процента бросков.

12

  • Sergey Sobolev

    Очередная провальная сделка от господина президента ЦСКА

    14.11.2025

  • Андрей

    он не причем спрашивать надо с тех кто его брал

    11.11.2025

  • Андрей

    нормальны вратарь не герой конечно но проблемы в поле искать надо

    11.11.2025

  • knight templar

    Подать в отставку может. Особенно учитывая тот факт, что прежде чем нанять мартина он выгнал просветова и хомченко. Умные люди делают наоборот: сначала нанимают кто посильнее и только потом увольняют кто послабее

    11.11.2025

  • 1923

    эх такой ловец бабочек ушел)его любили! болельщики других команд))

    11.11.2025

  • fell62

    Кто , кто ? Есмантович , но не может уволить самого себя )))

    11.11.2025

  • fell62

    Откаты , откаты , откаты )))

    11.11.2025

  • совва

    крайний найден, теперь попрет))

    11.11.2025

  • фанат

    Теперь осталось приоткрыть тайну, кто его сюда притащил. Т.е. конкретно ФИО

    11.11.2025

  • Павел Леонидович

    зачем этого мышелова брали изначально не понятно

    11.11.2025

  • knight templar

    И сразу надо было расторгать контракт с тем, кто его нанимал.

    11.11.2025

    КХЛ
    ХК ЦСКА (Москва)
    Спенсер Мартин
