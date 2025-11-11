ЦСКА расторг контракт с голкипером Спенсером Мартином

Вратарь ЦСКА Спенсер Мартин покинул клуб, сообщается на сайте КХЛ. 5 ноября армейцы поместили 30-летнего канадца в список отказов. Он стал игроком ЦСКА летом 2025 года. ЦСКА уволил канадского вратаря, чтобы взять россиянина. Виноват ли он в неудачах армейцев? В сезоне-2025/26 Мартин провел 14 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых одержал 5 побед, дважды сыграв на ноль и отразив 90,5 процента бросков.

Sergey Sobolev Очередная провальная сделка от господина президента ЦСКА 14.11.2025

Андрей он не причем спрашивать надо с тех кто его брал 11.11.2025

Андрей нормальны вратарь не герой конечно но проблемы в поле искать надо 11.11.2025

knight templar Подать в отставку может. Особенно учитывая тот факт, что прежде чем нанять мартина он выгнал просветова и хомченко. Умные люди делают наоборот: сначала нанимают кто посильнее и только потом увольняют кто послабее 11.11.2025

1923 эх такой ловец бабочек ушел)его любили! болельщики других команд)) 11.11.2025

fell62 Кто , кто ? Есмантович , но не может уволить самого себя ))) 11.11.2025

fell62 Откаты , откаты , откаты ))) 11.11.2025

совва крайний найден, теперь попрет)) 11.11.2025

фанат Теперь осталось приоткрыть тайну, кто его сюда притащил. Т.е. конкретно ФИО 11.11.2025

Павел Леонидович зачем этого мышелова брали изначально не понятно 11.11.2025