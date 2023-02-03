ЦСКА дома переиграл «Салават Юлаев»

ЦСКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе москвичей отметились нападающие Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Сергей Плотников и Владислав Каменев.

За «Салават» забросили нападающий Иван Дроздов и форвард Александер Хмелевский.

Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 80 очков за 58 матчей.

«Салават Юлаев» располагается на 6-й строчке на «Востоке» с 69 очками за 59 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Григоренко — 15 (мен., Карнаухов, Рейдеборн), 14:42 — 1:0. Светлаков — 10 (Григоренко, Нестеров), 33:59 — 2:0. Плотников — 17 (Калиниченко, Классон), 41:24 — 3:0. Дроздов — 13 (Науменков, Хмелевский), 46:50 — 3:1. Хмелевский — 20 (бол., Мерфи, Мухамадуллин), 53:37 — 3:2. Каменев — 17 (Мамин), 56:56 — 4:2.

Вратари: Рейдеборн — Кареев (53:08 — 53:37, 57:27 — 58:53, 59:20).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 20 (11+5+4) — 19 (8+4+7).

Судьи: Оленин, Раводин.

3 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».