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Сегодня, 21:51

ЦСКА упустил победу над «Салаватом Юлаевым», ведя за минуту до конца третьего периода

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:4 ОТ.

Армейцы вели со счетом 3:2 до последней минуты третьего периода. За 39 секунд до конца основного времени форвард уфимцев Джош Ливо сравнял счет. Спустя 57 секунд после начала овертайма Ливо забросил победную шайбу.

«Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 42 матчах.

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, армейцы идут на шестой строчке Запада с 48 очками в 43 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Шмелев — 4 (бол., Ливо, Хмелевский), 2:23 — 0:1. Абрамов — 9 (Мингачев), 5:53 — 1:1. Каменев — 7 (Провольнев, Слепышев), 35:17 — 2:1. Коледов — 5, 43:55 — 2:2. Окулов — 7 (бол., Нестеров), 45:50 — 3:2. Ливо — 6 (Шаров, Дроздов), 59:21 — 3:3. Ливо — 7, 60:57 — 3:4.

Вратари: Федотов — Самонов (58:22 — 59:21, 60:05).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 44 (9+21+14+0) — 29 (10+7+10+2).

Судьи: Морозов, Фатеев.

25 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Источник: Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
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