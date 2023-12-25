ЦСКА сыграет с «Салаватом Юлаевым» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 25 декабря. Матч пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи ЦСКА — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Республики Башкортостан смогут посмотреть игру на телеканале БСТ. Начнется эфир — в 21.20 по местному времени.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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