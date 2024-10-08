ЦСКА — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

Видео лучших моментов игры опубликовано на странице КХЛ ВК.