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Сегодня, 21:39

ЦСКА победил «Северсталь» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА дома одержал победу над «Северсталью» (4:3) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2023. Встреча прошла на «ЦСКА Арена» в Москве.

В составе московского клуба голы забили Виталий Абрамов, Даррен Диц, Никита Нестеров и Антон Слепышев. За «Северсталь» отличились Никита Макеев, Даниил Вовченко и Александр Суворов.

Счет в серии стал: 3-2. Следующая игра пройдет 12 марта в Череповце, начало — в 17.00 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)

Голы: Абрамов — 3 (Брюквин, Классон), 15:08 — 1:0. Дитц — 1 (Соркин, Мамин), 17:37 — 2:0. Нестеров — 1 (бол., Окулов, Григоренко), 24:57 — 3:0. Макеев — 1 (Тихонов), 27:18 — 3:1. Слепышев — 4 (Светлаков, Карнаухов), 32:44 — 4:1. Вовченко — 3 (бол., Пилипенко, Петунин), 35:54 — 4:2. Суворов — 2 (Петунин, Абросимов), 41:19 — 4:3.

Вратари: Рейдеборн — Самонов (58:22).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (7+13+7) — 24 (7+9+8).

Судьи: Бирин, Фатеев.

10 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 3-2.

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