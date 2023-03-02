ЦСКА стартовал с победы в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали»

ЦСКА обыграл «Северсталь» дома в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 5:2.

У армейцев по две шайбы забросили Сергей Плотников и Виталий Абрамов, еще один гол на счету Михаила Григоренко. У череповчан отличились Илья Иванцов и Робин Пресс.

ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч состоится 4 марта в Москве.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч

ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Голы: Пресс — 1 (бол., Гераськин), 8:59 — 0:1. Григоренко — 1 (Дитц, Макаров), 24:44 — 1:1. Абрамов — 1 (Дыбленко, Мингачев), 25:41 — 2:1. Абрамов — 2 (Нестеров), 42:56 — 3:1. Плотников — 1 (Классон, Нестеров), 43:20 — 4:1. Иванцов — 1 (Лишка), 52:24 — 4:2. Плотников — 2 (п.в.), 59:04 — 5:2.

Вратари: Шарыченков — Шугаев (58:03 — 59:04).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 43 (9+19+15) — 19 (8+3+8).

Судьи: Беляев, Оленин.

2 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 3850 зрителей.

Счет в серии: 1-0.