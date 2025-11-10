ЦСКА обыграл «Северсталь» в домашнем матче

10 ноября, 21:38
ЦСКА на своем льду победил «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.
У армейцев в первом периоде с передачи Даниэля Спронга отличился Павел Карнаухов, а в третьей 20-минутке гол забил Тахир Мингачев, которому ассистировали Прохор Полтапов и Алексей Чуркин.
«Северсталь» с 32 очками опустилась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на восьмую строчку.
Следующий матч московская команда проведет 14 ноября против «Нефтехимика», а череповчане в этот же день сыграют со «Спартаком».
Олег 70
Еще пара таких игр-и я изменю свое мнение об этом вратаре.Может кураж поймал-но хорошо бы на постоянке подобные матчи выдавать.Тогда крепкий первый номер был бы.Гамзин молодчага.Количество бросков по сравнению с соперником так и удручает.Временами нас запирали в совей зоне.Но вратарь повторюсь-молодчага.Потащил-и полевые почуствовали увереннлость
11.11.2025
Андрей
Спасибо Гамзину.Защита все-таки очень много допускает ошибок.
11.11.2025
Pavel D
Гамзин всё-таки немного недооцененный вратарь. Ему больше доверять и он в себя поверит. Сегодня он тащил почти всё. Кроме штанг)
10.11.2025
Антинато Факуса
ЦСКА с победой! Второй сухарь подряд - у ЦСКА прогресс Никитина.
10.11.2025