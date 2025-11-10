Видео
10 ноября, 21:38

ЦСКА обыграл «Северсталь» в домашнем матче

Алина Савинова

ЦСКА на своем льду победил «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

У армейцев в первом периоде с передачи Даниэля Спронга отличился Павел Карнаухов, а в третьей 20-минутке гол забил Тахир Мингачев, которому ассистировали Прохор Полтапов и Алексей Чуркин.

«Северсталь» с 32 очками опустилась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на восьмую строчку.

Следующий матч московская команда проведет 14 ноября против «Нефтехимика», а череповчане в этот же день сыграют со «Спартаком».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:30. ЦСКА Арена (Москва)
ЦСКА
Северсталь

4

  • Олег 70

    Еще пара таких игр-и я изменю свое мнение об этом вратаре.Может кураж поймал-но хорошо бы на постоянке подобные матчи выдавать.Тогда крепкий первый номер был бы.Гамзин молодчага.Количество бросков по сравнению с соперником так и удручает.Временами нас запирали в совей зоне.Но вратарь повторюсь-молодчага.Потащил-и полевые почуствовали увереннлость

    11.11.2025

  • Андрей

    Спасибо Гамзину.Защита все-таки очень много допускает ошибок.

    11.11.2025

  • Pavel D

    Гамзин всё-таки немного недооцененный вратарь. Ему больше доверять и он в себя поверит. Сегодня он тащил почти всё. Кроме штанг)

    10.11.2025

  • Антинато Факуса

    ЦСКА с победой! Второй сухарь подряд - у ЦСКА прогресс Никитина.

    10.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Северсталь
    ХК ЦСКА (Москва)
