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Сегодня, 21:41

ЦСКА разгромил «Северсталь»

Руслан Минаев
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ЦСКА дома крупно обыграл «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:1.

У хозяев дубль оформил Максим Соркин, голом и результативной передачей отметились Кирилл Долженков, Денис Гурьянов и Фредрик Клаэссон. У гостей шайбу забросил Николай Чебыкин.

Армейцы прервали 5-матчевую победную серию череповецкого клуба.

ЦСКА набрал 64 очка и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Северсталь» с 65 очками — на второй строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Голы: Чебыкин — 5 (Кручинин), 8:16 — 0:1. Долженков — 3 (Афанасьев), 8:36 — 1:1. Соркин — 20 (бол., Нестеров, Исхаков), 17:40 — 2:1. Соркин — 21 (Нестеров, Исхаков), 22:27 — 3:1. Гурьянов — 15 (Афанасьев, Классон), 24:36 — 4:1. Классон — 1 (Дроздов, Гурьянов), 28:38 — 5:1. Провольнев — 3 (Долженков), 41:48 — 6:1.

Вратари: Гамзин — Шостак (Самойлов, 24:36).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 36 (12+9+15) — 31 (11+8+12).

Судьи: Акузовский, Беляев.

30 января. Москва. «ЦСКА Арена». 7578 зрителей.

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Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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