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Сегодня, 17:45

ЦСКА — «Северсталь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

ЦСКА и «Северсталь» проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК ЦСКА, Telegram
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ЦСКА и «Северсталь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 30 января. Игра на «ЦСКА Арене» в Москве начнется в 19.30 мск.

Транслировать матч в столице России будут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Изучайте ключевые события и результат игры ЦСКА — «Северсталь» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА провел 48 матчей и набрал 62 очка, предыдущим соперником армейцев был «Спартак» (1:4). У «Северстали» — 65 очков после 50 матчей, череповчане во вторник выиграли у «Нефтехимика» (2:1).

Матч ЦСКА — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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