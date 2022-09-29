ЦСКА дома проиграл «Сибири» в КХЛ

ЦСКА потерпел поражение от «Сибири» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились защитник Илья Пастухов и нападающий Тейлор Бек (2). У хозяев единственный гол на счету нападающего Михаила Григоренко.

1 октября ЦСКА сыграет на выезде с «Куньлунем», а «Сибирь» — в гостях с «Авангардом».

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ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Пастухов — 1 (Коротков, Мерфи), 7:45 — 0:1. Бек — 3 (Литовченко, Мерфи), 30:24 — 0:2. Григоренко — 5, 47:26 — 1:2. Бек — 4 (п.в., Аланов), 59:22 — 1:3.

Вратари: Шарыченков (59:10 — 59:22) — Костин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 39 (17+7+15) — 19 (4+8+7).

Судьи: Кочетов, Овчинников.

29 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».