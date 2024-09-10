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Сегодня, 21:55

Хет-трик Абрамова принес ЦСКА победу над «Сибирью» со счетом 8:2

Игнат Заздравин
Корреспондент
Виталий Абрамов.
Фото ХК ЦСКА
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ЦСКА на домашнем льду обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 8:2.

Хет-трик у армейцев оформил Виталий Абрамов. Еще по одной шайбе забросили Денис Гурьянов, Владислав Каменев, Прохор Полтапов, Владислав Провольнев и Руслан Исхаков.

На счету Полтапова также три голевые передачи. Никита Нестеров и Максим Соркин по два раза ассистировали партнерам.

У гостей отличились Сергей Широков и Егор Мартынов.

ЦСКА (4 очка) одержал вторую победу подряд и поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ, «Сибирь» (0) остается единственной командой без набранных очков и замыкает таблицу «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 8:2 (1:0, 1:1, 6:1)

Голы: Абрамов — 3 (Соркин, Полтапов), 2:47 — 1:0. Абрамов — 4 (бол., Нестеров, Соркин), 22:44 — 2:0. Широков — 1 (Коротков), 25:44 — 2:1. Абрамов — 5 (Полтапов), 41:32 — 3:1. Гурьянов — 1 (Исхаков), 44:20 — 4:1. Мартынов — 1 (Белоусов, Пьянов), 46:11 — 4:2. Каменев — 1 (бол., Нестеров), 48:18 — 5:2. Полтапов — 2 (мен.), 52:12 — 6:2. Провольнев — 1 (Абрамов, Полтапов), 57:19 — 7:2. Исхаков — 2 (бол., Гурьянов), 59:26 — 8:2.

Вратари: Гамзин — Костин (Красоткин, 44:20).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (9+13+12) — 28 (7+13+8).

Судьи: Ермолаев, Соин.

10 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

Виталий Абрамов
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)

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