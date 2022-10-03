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КХЛ

3 октября, 21:55

СКА в овертайме победил ЦСКА, Грошев забросил в пустые ворота

Иван Шитик
Корреспондент
3 октября. ЦСКА — СКА — 2:3 ОТ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА принимал СКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время закончилось со счетом 2:2. Сначала две шайбы забросили москвичи: отличились нападающий Константин Окулов и защитник Никита Нестеров.

А затем питерцы усилиями защитника Даниила Пыленкова и форварда Марата Хайруллина перевели встречу в овертайм.

А в овертайме победу СКА принес гол нападающего Максима Грошева. Армейцы по традиции сняли вратаря и выпустили четвертого полевого игрока, но допустили ошибку, так что Грошев поражал пустые ворота.

Питерцы одержали 13-ю победу в сезоне, в ЦСКА потерпел третье поражение подряд.

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ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Окулов — 2 (бол., Плотников, Нестеров), 7:53 — 1:0. Нестеров — 2 (бол., Окулов), 26:15 — 2:0. Пыленков — 1 (Педан, Зыков), 39:29 — 2:1. Хайруллин — 9 (Жафяров, Пыленков), 55:32 — 2:2. Грошев — 3 (п.в.), 62:33 — 2:3.

Вратари: Рейдеборн (60:12) — Николаев.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 43 (15+12+15+1) — 29 (9+9+10+1).

Судьи: Бирин, Ромасько.

3 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 4227 зрителей

ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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