СКА проиграл ЦСКА и прервал серию из четырех побед подряд

СКА на выезде проиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:4. Питерцы третий раз подряд проиграли москвичам в армейском дерби.

В составе ЦСКА голами отметились Никита Нестеров, Тахир Мингачев, Максим Соркин и Сергей Плотников.

За СКА шайбы забросили Никита Гусев и Андрей Педан.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка. ЦСКА идет вторым с 73 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Нестеров — 8 (Слепышев, Григоренко), 18:26 — 1:0. Мингачев — 8 (Григоренко, Дыбленко), 26:34 — 2:0. Соркин — 10 (Мамин, Светлаков), 38:44 — 3:0. Гусев — 18 (Бардаков, Волков), 47:48 — 3:1. Плотников — 15 (Окулов), 49:03 — 4:1. Педан — 4 (бол., Ожиганов), 50:42 — 4:2.

Вратари: Шарыченков — Николаев (49:45 — 50:42, 53:01 — 54:27, 59:10).

Штраф: 10 — 2.

Броски: 25 (8+10+7) — 34 (10+12+12).

Судьи: Бирин, Наумов.

17 января. Москва. «ЦСКА Арена».