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Сегодня, 08:00

ЦСКА — СКА: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА и СКА сыграли матч регулярного чемпионата КХЛ
Сергей Сапего против Максима Мамина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА и СКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве в пятницу, 6 октября. Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 3:2.

Видео лучших моментов матча ЦСКА — СКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

ЦСКА дважды выходил вперед в начале первого и второго периодов после голов Владислава Каменева (0:40) и Павла Карнаухова (21:23). СКА отыгрывался после шайб Арсения Грицюка (4:01, в большинстве) и Сергея Толчинского (25:08), партнерам дважды ассистировал Александр Кадейкин.

Решающий гол гости провели в меньшинстве — отличился Михаил Воробьев (43:32), автор голевой передачи — Артем Сергеев.

Ворота ЦСКА защищал Иван Федотов, СКА — Никита Серебряков. Лучший голкипер КХЛ-2022/23 дебютировал в составе питерского клуба.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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