ЦСКА уступил СКА, потерпев пятое поражение подряд

СКА на выезде обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

Счет во втором периоде открыл Иван Зинченко. В концовке третьего периода преимущество команды Романа Ротенберга удвоил Александр Никишин.

ЦСКА потерпел пятое поражение подряд. Москвичи четвертый раз в сезоне проиграли СКА. Команда Сергея Федорова с 48 очками занимает шестое место в Западной конференции. СКА (59 очков) идет четвертым на «Западе».

В следующем матче петербуржцы дома примут «Автомобилист», а ЦСКА на домашнем льду сыграет с «Северсталью». Обе игры пройдут 30 декабря.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Зинченко — 2 (Воробьев, Никишин), 38:23 — 0:1. Никишин — 11 (Дедунов, Земченок), 58:48 — 0:2.

Вратари: Гамзин — Серебряков.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 43 (21+9+13) — 35 (15+13+7).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

27 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 8560 зрителей.