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Сегодня, 21:14

СКА в Москве победил ЦСКА в матче КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
ЦСКА — СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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СКА на выезде обыграл ЦСКА в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ — 3:2.

Победную шайбу в третьем периоде в меньшинстве забросил Михаил Воробьев. Также за СКА отличились Арсений Грицюк и Сергей Толчинский.

За ЦСКА забили Владислав Каменев и Павел Карнаухов.

СКА с 14 очками поднялся на седьмое место в Западной конференции. ЦСКА (15 очков) идет шестым.

В следующем матче ЦСКА встретится с «Сочи», а СКА сыграет с «Куньлунем». Обе игры пройдут 9 октября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Каменев — 1 (Плотников, Окулов), 0:40 — 1:0. Грицюк — 3 (бол., Толчинский, Кадейкин), 4:01 — 1:1. Карнаухов — 6 (Дыбленко), 21:23 — 2:1. Толчинский — 2 (Кадейкин, Пашнин), 25:08 — 2:2. Воробьев — 3 (мен., Сергеев), 43:32 — 2:3.

Вратари: Федотов (58:43) — Серебряков.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (6+17+13) — 24 (8+10+6).

Судьи: Беляев, Морозов.

6 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 8870 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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