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Сегодня, 18:30

ЦСКА — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ

ЦСКА и СКА проведут матч в чемпионате КХЛ 25 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК ЦСКА, Telegram
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Матч ЦСКА — СКА пройдет в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 25 декабря. Игра на «ЦСКА Арене» в Москве начнется в 19.30.

Транслировать матч КХЛ будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на телеканале «Матч ТВ» и официальном сайте лиги. Для жителей Санкт-Петербурга просмотр игры организует канал «78».

За ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — СКА можно следить в нашем матч-центре.

В сезоне-2024/25 ЦСКА набрал 51 очко после 36 игр, предыдущим соперником красно-синих был «Нефтехимик» (7:4). У СКА — 37 игр и 48 очков, в субботу питерские армейцы обыграли «Адмирал» (3:2 ОТ).

КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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