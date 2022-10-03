Сегодня, 18:43
3 октября в Москве ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ примет СКА. Стали известны составы команд на эту встречу.
ЦСКА
Рейдеборн (Скотников)
Классон — Нестеров, Карнаухов — Григоренко — Плотников;
Дитц — Дыбленко, Окулов — Каменев — Соркин;
Сергеев — Киселевич, Слепышев — Светлаков — Абрамов;
Провольнев, Юртайкин — Мингачев — Полтапов.
СКА
Николаев (Иванов)
Фальковский — Никишин, Жафяров — Воробьев — Яшкин;
Камалов — Ожиганов, Галимов — Глотов — Хайруллин;
Педан — Пыленков, Волков — Бардаков — Зыков;
Коромыслов, Ожгихин — Цицюра — Грошев, Хуснутдинов.