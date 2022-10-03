ЦСКА — СКА: составы команд на армейское дерби

3 октября в Москве ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ примет СКА. Стали известны составы команд на эту встречу.

ЦСКА

Рейдеборн (Скотников)

Классон — Нестеров, Карнаухов — Григоренко — Плотников;

Дитц — Дыбленко, Окулов — Каменев — Соркин;

Сергеев — Киселевич, Слепышев — Светлаков — Абрамов;

Провольнев, Юртайкин — Мингачев — Полтапов.

СКА

Николаев (Иванов)

Фальковский — Никишин, Жафяров — Воробьев — Яшкин;

Камалов — Ожиганов, Галимов — Глотов — Хайруллин;

Педан — Пыленков, Волков — Бардаков — Зыков;

Коромыслов, Ожгихин — Цицюра — Грошев, Хуснутдинов.