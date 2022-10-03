Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:43

ЦСКА — СКА: составы команд на армейское дерби

Иван Шитик
Корреспондент

3 октября в Москве ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ примет СКА. Стали известны составы команд на эту встречу.

ЦСКА

Рейдеборн (Скотников)

Классон — Нестеров, Карнаухов — Григоренко — Плотников;

Дитц — Дыбленко, Окулов — Каменев — Соркин;

Сергеев — Киселевич, Слепышев — Светлаков — Абрамов;

Провольнев, Юртайкин — Мингачев — Полтапов.

СКА

Николаев (Иванов)

Фальковский — Никишин, Жафяров — Воробьев — Яшкин;

Камалов — Ожиганов, Галимов — Глотов — Хайруллин;

Педан — Пыленков, Волков — Бардаков — Зыков;

Коромыслов, Ожгихин — Цицюра — Грошев, Хуснутдинов.

ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
2
0
Читайте также
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Автор золотой шайбы Олимпиады сбежал в Канаду. Это не помешало ему стать национальным героем
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Разин: «Проиграли 6 из последних 7 игр, но стыдно мне только за домашнюю игру с «Динамо»

СКА обменял защитника Соболеского в «Сочи» на нападающего Круглова