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Сегодня, 09:00

ЦСКА — СКА: время начала и где смотреть матч КХЛ

ЦСКА сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ 25 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Кузнецов (ХК СКА).
Фото ХК СКА
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ЦСКА сыграет со СКА в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 25 декабря. Матч состоится в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Смотреть игру можно на официальном сайте КХЛ.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

Москвичи в 36-ти играх набрали 51 очко и занимают третье место в Западной конференции. Команда Романа Ротенберга с 48-ю очками в 37-ми встречах располагается на пятой строчке на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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