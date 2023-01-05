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Сегодня, 19:09

ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
ЦСКА — «Сочи» — 2:0.
Фото ХК ЦСКА
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ЦСКА дома обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.

Голами в составе армейцев отметились Антон Слепышев и Константин Окулов. Нападающий сочинского клуба Матвей Мичков в концовке матча не реализовал буллит.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 46 играх. «Сочи» находится на 11-й строчке (18 очков).

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ЦСКА (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Слепышев — 7 (Полтапов, Грудинин), 25:01 — 1:0. Окулов — 13 (п.в.), 59:52 — 2:0.

Нереализованный буллит: Мичков (Сочи), 58:50.

Вратари: Шарыченков — Третьяк (58:10 — 59:52).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 50 (17+22+11) — 17 (4+4+9).

Судьи: Кочетов, Лаврентьев.

5 января. Москва. «ЦСКА Арена»

Антон Слепышев
Константин Окулов
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
Матвей Мичков
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