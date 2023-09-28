ЦСКА разгромил «Сочи» со счетом 7:1 — «леопарды» прервали 6-матчевую серию побед

ЦСКА дома разгромил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:1.

У армейцев забивали Данил Юртайкин (дубль), Виталий Абрамов, Владислав Привольнов, Прохор Полтапов, Михаил Григоренко и Константин Окулов. У «леопардов» шайбу забросил Дмитрий Завгородний.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» прервал 6-матчевую серию побед и с 14 очками занимает 5-е место.

В следующем матче армейцы примут «Витязь» 2 октября. «Сочи» на выезде сыграет с «Торпедо» 30 сентября.

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ЦСКА (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 7:1 (1:0, 5:0, 1:1)

Голы: Юртайкин — 1 (Нестеров, Классон), 6:22 — 1:0. Абрамов — 2 (бол., Соркин, Дитц), 28:12 — 2:0. Провольнев — 2 (Григоренко), 30:55 — 3:0. Полтапов — 2 (Макаров), 33:39 — 4:0. Григоренко — 2 (бол., Нестеров), 37:00 — 5:0. Окулов — 1 (Карнаухов, Плотников), 38:06 — 6:0. Завгородний — 2 (Рендулич, Грэм), 52:38 — 6:1. Юртайкин — 2 (Абрамов, Панкратов), 59:55 — 7:1.

Вратари: Шарыченков — Третьяк (Бердин, 33:39).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 36 (15+12+9) — 18 (3+6+9).

Судьи: Бондарь, Мочалов.

28 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».