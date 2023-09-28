Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:47

ЦСКА разгромил «Сочи» со счетом 7:1 — «леопарды» прервали 6-матчевую серию побед

Руслан Минаев
Telegram Дзен

ЦСКА дома разгромил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:1.

У армейцев забивали Данил Юртайкин (дубль), Виталий Абрамов, Владислав Привольнов, Прохор Полтапов, Михаил Григоренко и Константин Окулов. У «леопардов» шайбу забросил Дмитрий Завгородний.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» прервал 6-матчевую серию побед и с 14 очками занимает 5-е место.

В следующем матче армейцы примут «Витязь» 2 октября. «Сочи» на выезде сыграет с «Торпедо» 30 сентября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 7:1 (1:0, 5:0, 1:1)

Голы: Юртайкин — 1 (Нестеров, Классон), 6:22 — 1:0. Абрамов — 2 (бол., Соркин, Дитц), 28:12 — 2:0. Провольнев — 2 (Григоренко), 30:55 — 3:0. Полтапов — 2 (Макаров), 33:39 — 4:0. Григоренко — 2 (бол., Нестеров), 37:00 — 5:0. Окулов — 1 (Карнаухов, Плотников), 38:06 — 6:0. Завгородний — 2 (Рендулич, Грэм), 52:38 — 6:1. Юртайкин — 2 (Абрамов, Панкратов), 59:55 — 7:1.

Вратари: Шарыченков — Третьяк (Бердин, 33:39).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 36 (15+12+9) — 18 (3+6+9).

Судьи: Бондарь, Мочалов.

28 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
2
16
Читайте также
Дюамель обвинила российских фигуристов в употреблении похожего на смолу вещества
«Барселоне» предъявлено обвинение в подкупе Негрейры
Путин провел встречу с Кадыровым
Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» победил «Северсталь», отыгравшись с 0:2

КХЛ, 28 сентября: «Торпедо» победило «Ак Барс», ЦСКА разгромил «Сочи» и другие матчи