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Сегодня, 19:03

ЦСКА дома обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Алина Савинова
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ЦСКА на своем льду обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У армейцев отличились Даррен Диц и Егор Фатеев. За сочинскую команду гол забил Мурат Хуснутдинов.

«Сочи» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка за 18 игр. ЦСКА располагается на 6-й строчке (19 очков в 18 встречах).

16 октября московская команда сыграет против «Куньлуня», клуб из Сочи в этот же день встретится со «Спартаком».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Сочи» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Дитц — 4 (Мамин, Шуравин), 7:27 — 1:0. Фатеев — 2 (Полтапов), 7:45 — 2:0. Хуснутдинов — 1 (Грэм, Бердин), 25:29 — 2:1.

Вратари: Гамзин — Бердин (58:08).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 30 (12+9+9) — 26 (10+5+11).

Судьи: Беляев, Оскирко.

14 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 7220 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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