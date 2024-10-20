ЦСКА уступил «Сочи» впервые за восемь лет

ЦСКА в серии буллитов уступил «Сочи» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4.

Голы московской команды в основное время забили Егор Фатеев и Виталий Абрамов (дубль). У гостей заброшенными шайбами отметились Илья Федотов, Артем Волков и Даниил Сероух.

ЦСКА проиграл «Сочи» впервые за восемь лет. В 34 очных встречах команд из 35 победа оставалась за армейцами. Последний и единственный раз московский клуб уступал «леопардам» 4 января 2016 года (1:2).

После 18 матчей нынешнего сезона ЦСКА с 21 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьева потерпела четвертое поражение подряд. «Сочи» набрал 15 баллов за 17 игр и поднялся на 10-ю позицию.