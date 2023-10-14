ЦСКА на своем льду сыграет с «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 14 октября. Игра пройдет в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния ЦСКА — «Сочи» будут доступны на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире можно посмотреть на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке. Эфир начнется — 16.50 мск.

Армейцы с 17 очками занимают восьмое место в конференции «Запад» и четвертое в дивизионе Тарасова. Команда из Сочи набрала 23 балла и находится на четвертой строчке в конференции «Запад» и третьей в дивизионе Боброва.

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