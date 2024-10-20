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Сегодня, 15:00

ЦСКА — «Сочи»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

ЦСКА встретится с «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
ХК ЦСКА сыграет с ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ЦСКА примет «Сочи» в Москве.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА встретится с «Сочи» в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве, время начала — 17.00.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 15 минут до игры и будет также доступна на канале «КХЛ».

С ключевыми событиями игры ЦСКА — «Сочи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Армейцы набрали 20 очков в 17 играх регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Сочинцы провели 16 игр и заработали 13 очков.

В сезоне-2023/24 ЦСКА после двух подряд чемпионств выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, уступив будущему финалисту — «Локомотиву» (1-4 в серии), а «Сочи» не вышел в плей-офф.

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Запад
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И В П О
1 Локомотив 18 14 4 30
2 Спартак 17 11 6 24
3 СКА 17 11 6 23
4 Северсталь 18 11 7 22
5 Торпедо 17 9 8 21
6 ЦСКА 17 7 10 20
7 Динамо Мн 16 9 7 19
8 Динамо М 17 9 8 19
9 Витязь 17 9 8 18
10 Куньлунь РС 17 6 11 13
11 Сочи 16 6 10 13
И В П О
1 Трактор 17 12 5 26
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 16 9 7 19
4 Нефтехимик 18 7 11 19
5 Металлург Мг 19 9 10 18
6 Ак Барс 15 9 6 18
7 Адмирал 16 7 9 17
8 Сал. Юлаев 14 8 6 16
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 17 6 11 13
11 Амур 17 5 12 12
12 Барыс 17 3 14 7
Подробная таблица
17
окт
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окт
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04
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05
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06
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07
ноя
08
ноя
17.10 12:00
Амур
Северсталь
1
2
17.10 12:30
Адмирал
Лада
1
6
17.10 16:30
Авангард
Спартак
5
6
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
1
3
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
ОТ
5
4
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
0
2
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
ОТ
5
4
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
4
2
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
0
4
19.10 10:00
Адмирал
Лада
5
3
19.10 10:30
Амур
Спартак
4
5
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
2
4
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
2
0
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
3
1
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
Б
2
3
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
4
1
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
31.10 16:30
Авангард
Лада
-
-
31.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
31.10 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
31.10 19:30
Торпедо
Динамо Мн
-
-
01.11 17:00
Автомобилист
Нефтехимик
-
-
01.11 17:00
Металлург Мг
Сибирь
-
-
01.11 19:00
Ак Барс
Локомотив
-
-
01.11 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
02.11 12:00
Амур
Адмирал
-
-
02.11 17:00
Салават Юлаев
СКА
-
-
02.11 19:30
Сочи
Спартак
-
-
03.11 14:00
Трактор
Локомотив
-
-
03.11 15:00
Барыс
Нефтехимик
-
-
04.11 17:00
Динамо М
Торпедо
-
-
04.11 17:00
Куньлунь РС
СКА
-
-
04.11 17:00
Сочи
Спартак
-
-
04.11 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
05.11 12:00
Амур
Авангард
-
-
05.11 12:30
Адмирал
Металлург Мг
-
-
05.11 15:30
Сибирь
Салават Юлаев
-
-
05.11 17:30
Барыс
Ак Барс
-
-
06.11 19:00
Локомотив
Торпедо
-
-
06.11 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
07.11 12:00
Амур
Металлург Мг
-
-
07.11 12:30
Адмирал
Авангард
-
-
07.11 17:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
-
-
07.11 17:30
Барыс
Автомобилист
-
-
07.11 19:00
Нефтехимик
Ак Барс
-
-
07.11 19:30
СКА
Сочи
-
-
07.11 19:30
ЦСКА
Спартак
-
-
08.11 19:30
Динамо М
Лада
-
-
08.11 19:30
Куньлунь РС
Северсталь
-
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Снайперы
Ассистенты
И О

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		18 18

Мерфи Тревор

Сибирь

 		16 18

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		17 17

Шабанов Максим

Трактор

 		17 17

Грицюк Арсений

СКА

 		16 17

Летунов Максим

Торпедо НН

 		17 17
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

Витязь

 		17 11

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		17 9

Аймурзин Данил

Северсталь

 		17 9

Ружичка Адам

Спартак

 		17 9

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		18 9

Хмелевский Александр

Салават Юлаев

 		14 8
Статистика / Снайперы
И П

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		17 15

Мерфи Тревор

Сибирь

 		16 14

Деанджело Энтони

СКА

 		9 13

Да Коста Стефан

Автомобилист

 		17 13

Петан Ник

Ак Барс

 		14 12

Летунов Максим

Торпедо НН

 		17 12
Статистика / Ассистенты

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