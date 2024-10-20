ЦСКА встретится с «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА встретится с «Сочи» в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве, время начала — 17.00.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 15 минут до игры и будет также доступна на канале «КХЛ».

С ключевыми событиями игры ЦСКА — «Сочи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Армейцы набрали 20 очков в 17 играх регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Сочинцы провели 16 игр и заработали 13 очков.

В сезоне-2023/24 ЦСКА после двух подряд чемпионств выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, уступив будущему финалисту — «Локомотиву» (1-4 в серии), а «Сочи» не вышел в плей-офф.