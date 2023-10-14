ЦСКА — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА и «Сочи» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Москве и завершилась победой армейцев — 2:1.

Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сочи» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка за 18 игр. ЦСКА располагается на 6-й строчке (19 очков в 18 встречах).

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