Сегодня, 20:07
ЦСКА и «Сочи» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Москве и завершилась победой армейцев — 2:1.
Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Сочи» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка за 18 игр. ЦСКА располагается на 6-й строчке (19 очков в 18 встречах).
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