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Сегодня, 13:00

ЦСКА — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» начнется 5 января в 17.30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ЦСКА — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА и «Спартак» в пятницу, 5 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало — 17:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск», KHL Prime и Okko Sport, а также в прямом эфире федерального спортивного канала Матч ТВ. Начало прямого эфира — в 16:55. Ключевые события игры ЦСКА — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

ЦСКА набрал 50 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Спартака» 66 баллов, команда находится на 1-м месте Западной конференции.

16 сентября на «ЦСКА Арене» армейцы, уступая в первом периоде 0:2, вырвали победу в овертайме (3:2) благодаря голу Сергея Плотникова за 39 секунд до сирены. 11 октября в «Мегаспорте» выиграли красно-белые — 5:3. 2 ноября на поле «Спартака» ЦСКА взял реванш — 3:0.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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