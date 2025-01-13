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Сегодня, 21:54

ЦСКА победил «Спартак» и прервал 4-матчевую серию поражений

Хоккеисты ЦСКА празднуют гол в ворота «Спартака» (4:2).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Спартак» — 4:2.

Форвард красно-синих Максим Мамин сделал дубль.

Армейцы прервали 4-матчевую серию поражений.

ЦСКА (59 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» (57) опустился на четвертое.

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Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Спартак» (Москва) — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: Мамин — 8 (мен.), 0:54 — 1:0. Галимов — 7 (Беляев, Филин), 24:58 — 1:1. Фатеев — 7, 30:16 — 2:1. Беляев — 6 (Филин), 31:47 — 2:2. Мамин — 9 (Ярош, Классон), 40:40 — 3:2. Гурьянов — 12 (Карнаухов, Классон), 57:02 — 4:2.

Вратари: Просветов — Николаев (58:55).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 39 (8+15+16) — 30 (17+8+5).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

13 января. Москва. «ЦСКА Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
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КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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