Дубль Каменева позволил ЦСКА обыграть «Спартак»

Сегодня, 19:37
ЦСКА дома обыграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ КХЛ — 3:1.
В составе ЦСКА отличился Михаил Григоренко. Владислав Каменев отметился дублем. Единственную шайбу «Спартака» забросил Павел Порядин.
После 46 матчей ЦСКА занимает шестую строчку в Западной конференции, набрав52 очка. Лидирует — «Спартак» (66 очков в 48 играх).
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ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Григоренко — 13 (Каменев), 23:59 — 1:0. Порядин — 22 (Мальцев), 35:25 — 1:1. Каменев — 8 (Нестеров, Григоренко), 39:00 — 2:1. Каменев — 9 (бол., Абрамов, Мамин), 44:54 — 3:1.
Вратари: Федотов — Николаев (58:56).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 32 (9+18+5) — 33 (15+8+10).
Судьи: Беляев, Наумов.
5 января. Москва. «ЦСКА Арена».