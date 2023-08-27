«Спартак» обыграл ЦСКА в финале Кубка мэра Москвы

Сегодня, 21:20
«Спартак» победил ЦСКА в матче финала предсезонного турнира Кубок мэра Москвы — 3:1.
За красно-белых голами отметились Александр Бурмистров, Александр Хохлачев и Максим Цыплаков. У армейцев забил Владислав Каменев.
Кубок мэра Москвы. Финал
ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Бурмистров — 3 (бол., Заседа, Вишневский), 19:08 — 0:1. Каменев — 4 (Окулов, Плотников), 33:37 — 1:1. Хохлачев — 1 (бол., Бурмистров, Вишневский), 56:07 — 1:2. Цыплаков — 4 (Чезганов), 57:50 — 1:3.
Вратари: Федотов (58:51) — Рибар.
Штраф: 16 — 10.
Броски: 26 (4+13+9) — 29 (14+3+12).
Судьи: Беляев, Дударов.
27 августа. Москва. Мегаспорт.
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ЦСКА – Ак Барс
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