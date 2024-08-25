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Сегодня, 16:03

«Спартак» по буллитам победил ЦСКА в товарищеском матче

Алина Савинова
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«Спартак» в серии буллитов обыграл ЦСКА в предсезонном товарищеском матче — 4:3.

До середины третьего периода красно-белые уступали со счетом 1:3, но отыгрались в концовке встречи. У армейцев отличились Владислав Каменев, Прохор Полтапов и Константин Окулов. Голы «Спартака» забили Александр Пашин, Александр Беляев и Павел Порядин, на счету которого также победный буллит.

Следующие матчи команды проведут в Кубке мэра Москвы 29 августа. «Спартак» сыграет против «Динамо», а ЦСКА встретится с «Витязем».

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:4 Б (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 0:1)

Голы: Каменев — 1 (Окулов), 5:23 — 1:0. Полтапов — 1 (Долженков, Охотюк), 22:01 — 2:0. Порядин — 1 (бол., Морозов, Локтионов), 44:16 — 2:1. Окулов — 1 (бол., Гурьянов, Каменев), 48:14 — 3:1. Пашин — 2, 48:57 — 3:2. Беляев — 1, 54:40 — 3:3.

Победный буллит: Порядин.

Вратари: Просветов — Николаев.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 38 (11+14+10+3) — 36 (11+4+16+5).

25 августа. Москва. «ЦСКА Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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