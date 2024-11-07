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Сегодня, 18:00

ЦСКА — «Спартак»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

ЦСКА встретится со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА примет «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 7 ноября. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция также доступна на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, в онлайн-кинотеатре «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

С ключевыми событиями игры ЦСКА — «Спартак» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате команды дважды встречались в сентябре. «Спартак» выиграл оба дерби против ЦСКА в этом сезоне — 4:2 и 3:2 ОТ.

Армейцы набрали 27 очков в 21 игре, спартаковцы — 31 очко в 22 играх. В предыдущих матчах ЦСКА победил «Торпедо» (3:1), а «Спартак» — «Сочи» (3:1).

Матч ЦСКА — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

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ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)

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