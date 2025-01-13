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ЦСКА — «Спартак»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

ЦСКА — «Спартак» будут играть в регулярном чемпионате КХЛ 13 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Матч ЦСКА — «Спартак» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в понедельник, 13 января. Матч начнется в 19.30 по московскому времени и пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.

Транслировать встречу московских клубов будут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт КХЛ.

Отслеживайте ключевые события и результат игры ЦСКА — «Спартак» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 ЦСКА провел 43 матча и набрал 57 очков, у «Спартака» — 57 очков после 42 игр.

В этом сезоне команды встречались четыре раза: «Спартак» выиграл матчи на домашнем льду «Мегаспорта» 5 сентября (4:2) и 28 сентября (3:2 ОТ), на «ЦСКА Арене» 7 ноября (2:1), а ЦСКА победил на своей арене 19 декабря (5:4 ОТ).

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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