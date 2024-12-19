ЦСКА и «Спартак» встретятся в чемпионате КХЛ 19 декабря

ЦСКА и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 19 декабря. Матч пройдет на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Московское дерби в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на телеканале и сайте «Матч ТВ», официальном сайте КХЛ.

Отслеживать ключевые события и результат игры ЦСКА — «Спартак» можно в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА провел 34 игры и набрал 47 очков, в предыдущем матче во вторник армейцы обыграли «Куньлунь» (3:2). У «Спартака» — 50 очков в 35 матчах, красно-белые перед паузой на Кубка Первого канала выиграли у «Витязя» (4:2).