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Сегодня, 17:30

ЦСКА — «Спартак»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

ЦСКА и «Спартак» встретятся в чемпионате КХЛ 19 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 19 декабря. Матч пройдет на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Московское дерби в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на телеканале и сайте «Матч ТВ», официальном сайте КХЛ.

Отслеживать ключевые события и результат игры ЦСКА — «Спартак» можно в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА провел 34 игры и набрал 47 очков, в предыдущем матче во вторник армейцы обыграли «Куньлунь» (3:2). У «Спартака» — 50 очков в 35 матчах, красно-белые перед паузой на Кубка Первого канала выиграли у «Витязя» (4:2).

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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