ЦСКА сыграет против «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА и «Спартак» проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024 в субботу, 16 сентября. Игра состоится в Москве на «ЦСКА-Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча ЦСКА — «Спартак» проведет телеканал КХЛ Prime и сайт КХЛ. Прямой эфир начнется в 16.45 по московскому времени.

Матч ЦСКА — «Спартак» также покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Начало эфира — в 16.45 мск.

Ключевые события московского дерби ЦСКА — «Спартак» будут доступны в матч-центре «СЭ».

ЦСКА набрал 5 очков в шести матчах на старте регулярного чемпионата и занимает восьмое место в Западной конференции. «Спартак» после победы над «Витязем» (4:1) с 8 очками поднялся на третье место на «Западе».