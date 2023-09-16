Сегодня, 16:00
ЦСКА и «Спартак» проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024 в субботу, 16 сентября. Игра состоится в Москве на «ЦСКА-Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.
Трансляцию матча ЦСКА — «Спартак» проведет телеканал КХЛ Prime и сайт КХЛ. Прямой эфир начнется в 16.45 по московскому времени.
Матч ЦСКА — «Спартак» также покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Начало эфира — в 16.45 мск.
Ключевые события московского дерби ЦСКА — «Спартак» будут доступны в матч-центре «СЭ».
ЦСКА набрал 5 очков в шести матчах на старте регулярного чемпионата и занимает восьмое место в Западной конференции. «Спартак» после победы над «Витязем» (4:1) с 8 очками поднялся на третье место на «Западе».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|5
|5
|0
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|6
|4
|2
|8
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Куньлунь РС
|7
|4
|3
|8
|6
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|7
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|3
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|4
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|5
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|16.09
|13:30
|
Барыс – Адмирал
|4 : 3
|16.09
|13:30
|
Авангард – Нефтехимик
|5 : 1
|16.09
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|0 : 3
|16.09
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 1
|16.09
|15:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|16.09
|16:00
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
|16.09
|17:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|16.09
|17:00
|
Ак Барс – Торпедо
|- : -