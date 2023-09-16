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Сегодня, 16:00

ЦСКА — «Спартак»: прямая трансляция матча КХЛ 16 сентября 2023 года

ЦСКА сыграет против «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Спартак» проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024 в субботу, 16 сентября. Игра состоится в Москве на «ЦСКА-Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча ЦСКА — «Спартак» проведет телеканал КХЛ Prime и сайт КХЛ. Прямой эфир начнется в 16.45 по московскому времени.

Матч ЦСКА — «Спартак» также покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Начало эфира — в 16.45 мск.

Ключевые события московского дерби ЦСКА — «Спартак» будут доступны в матч-центре «СЭ».

ЦСКА набрал 5 очков в шести матчах на старте регулярного чемпионата и занимает восьмое место в Западной конференции. «Спартак» после победы над «Витязем» (4:1) с 8 очками поднялся на третье место на «Западе».

ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 5 5 0 10
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 6 4 2 8
4 Сочи 7 4 3 8
5 Куньлунь РС 7 4 3 8
6 Северсталь 5 3 2 7
7 Локомотив 5 3 2 6
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 6 2 4 4
11 Витязь 7 1 6 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 6 5 1 11
2 Авангард 6 5 1 10
3 Трактор 7 4 3 9
4 Автомобилист 7 4 3 9
5 Ак Барс 6 4 2 8
6 Сал. Юлаев 5 3 2 6
7 Амур 6 3 3 6
8 Лада 6 2 4 5
9 Барыс 6 1 5 5
10 Сибирь 6 2 4 5
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 6 1 5 3
Результаты / календарь
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
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14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
16.09 13:30
Барыс – Адмирал
 4 : 3
16.09 13:30
Авангард – Нефтехимик
 5 : 1
16.09 14:00
Витязь – Северсталь
 0 : 3
16.09 14:30
Трактор – Автомобилист
 2 : 1
16.09 15:00
Металлург Мг – Лада
 - : -
16.09 16:00
Куньлунь РС – Локомотив
 - : -
16.09 17:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
16.09 17:00
Ак Барс – Торпедо
 - : -
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