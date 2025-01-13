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ЦСКА — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

ЦСКА и «Спартак» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 13 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА и «Спартак» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 13 января. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире московское дерби в столице России покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Кроме того, трансляция пройдет на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и официальном сайте КХЛ.

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Спартак» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2024/25 ЦСКА провел 43 матча и набрал 57 очков, в пятницу армейцы проиграли «Куньлуню» (0:3). У «Спартака» — 42 игры и 57 очков, предыдущим соперником красно-белых был «Локомотив» (4:5).

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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