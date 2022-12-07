«Торпедо» обыграло ЦСКА в матче КХЛ

«Торпедо» на выезде обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Голами в составе нижегородской команды отметились Игорь Ларионов, Николай Коваленко, Кирилл Воронин и Николай Коваленко. За московский клуб забили Семен Панкратов и Константин Окулов.

«Торпедо» прервало серию двух поражений подряд и занимает четвертое место на Западе с 49 очками в 39 играх. ЦСКА находится на третьей строчке, набрав 53 очка в 38 матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Голы: Панкратов — 2 (Алексеев), 5:12 — 1:0. Ларионов — 7 (бол., Федотов, Коваленко), 30:34 — 1:1. Окулов — 8 (Карнаухов, Григоренко), 34:31 — 2:1. Коваленко — 12 (бол., Конюшков, Ларионов), 44:54 — 2:2. Воронин — 7 (Ларионов), 58:08 — 2:3. Коваленко — 13 (п.в.), 59:32 — 2:4.

Вратари: Рейдеборн (59:10 — 59:32) — Кульбаков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 46 (13+20+13) — 27 (10+8+9).

Судьи: Гашилов, Мисюрь.

7 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».