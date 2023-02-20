8:3! ЦСКА разгромил «Торпедо»

ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 8:3.

Причем счет в матче открыли нижегородцы, когда отличился нападающий Николай Коваленко.

Однако затем армейцы в первом периоде успели забросить три шайбы за две минуты. Отличились нападающие Максим Мамин, Константин Окулов и Сергей Плотников.

Затем дубли оформили Окулов и Мамин, еще две шайбы добавил нападающий Павел Карнаухов, а также отличился форвард Михаил Григоренко.

В конце матча в составе нижегородцев отличились нападающие Владислав Фирстов и Василий Атанасов.

ЦСКА набрал 90 очков и поднялся на второе место в Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, «Торпедо» занимает четвертую строчку (89 очков).

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ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 8:3 (3:1, 2:0, 3:2)

Голы: Коваленко — 21 (Атанасов, Фирстов), 4:03 — 0:1. Мамин — 12 (Плотников, Каменев), 12:12 — 1:1. Окулов — 16 (Дыбленко, Соркин), 12:49 — 2:1. Плотников — 19 (Мамин, Сергеев), 14:22 — 3:1. Окулов — 17 (Григоренко, Соркин), 21:30 — 4:1. Карнаухов — 12, 37:21 — 5:1. Григоренко — 20 (Провольнев, Окулов), 51:08 — 6:1. Карнаухов — 13 (Слепышев), 54:40 — 7:1. Мамин — 13 (Каменев), 57:24 — 8:1. Агостино — 4 (Виноградов, Фирстов), 58:19 — 8:2. Атанасов — 7 (Ураков, Бокун), 59:54 — 8:3.

Вратари: Рейдеборн — Гуска.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (11+12+12) — 20 (5+12+3).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

20 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».