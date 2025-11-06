Видео
6 ноября, 16:30

ЦСКА — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ

ЦСКА и «Торпедо» сыграют в чемпионате КХЛ 6 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матч ЦСКА — «Торпедо» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в четверг, 6 ноября. Игра на «ЦСКА Арене» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
6 ноября, 19:30. ЦСКА Арена (Москва)
ЦСКА
Торпедо

Транслировать матч КХЛ будет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Нижнего Новгорода игру покажет канал «НН 24».

За ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Торпедо» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2025/26 ЦСКА набрал 22 очка в 22 матчах, предыдущим соперником армейцев было минское «Динамо» (0:2). У «Торпедо» 32 очка в 25 матчах, нижегородцы во вторник обыграли «Сибирь» (4:3 Б).

КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
