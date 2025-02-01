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Сегодня, 19:14

ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Игроки ЦСКА радуются голу в ворота «Торпедо».
Фото ХК ЦСКА
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ЦСКА дома обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:1. Встреча прошла на «ЦСКА Арене».

За армейцев голы забили Прохор Полтапов, Максим Соркин, Владислав Каменев, Никита Нестеров, Максим Мамин и Иван Дроздов. У Каменева на счету еще две голевые передачи, Руслан Исхаков набрал 2 (0+2) очка.

ЦСКА набрал 66 очков в 50 матчах и поднялся на второе место в Западной конференции. «Торпедо» с 54 баллами в 51 игре располагается на 8-й строчке.

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ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Голы: Полтапов — 11 (Нестеров, Соркин), 11:38 — 1:0. Соркин — 22 (Исхаков, Полтапов), 21:42 — 2:0. Каменев — 7 (Мамин, Седов), 25:01 — 3:0. Нестеров — 3 (бол., Исхаков, Каменев), 26:57 — 4:0. Мамин — 11 (Каменев), 28:56 — 5:0. Артамонов — 17 (бол., Ларионов, Гончарук), 39:38 — 5:1. Дроздов — 9 (Гурьянов), 40:54 — 6:1.

Вратари: Хомченко (55:36 — 55:53) — Бочаров (Кульбаков, 28:56).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (16+10+8) — 31 (8+17+6).

Судьи: Мочалов, Соин.

1 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 9599 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
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КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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