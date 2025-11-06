ЦСКА уступил «Торпедо» и потерпел четвертое поражение подряд

6 ноября, 21:56
«Торпедо» на выезде обыграло ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе хозяев отличился Никита Охотюк. У гостей шайбы забросили Сергей Гончарук и Егор Виноградов.
«Торпедо» одержало пятую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции с 34 очками в 26 матчах. ЦСКА потерпел 4 поражения подряд и опустился на восьмую строчку с 22 очками в 23 играх.
Следующий матч ЦСКА дома 8 ноября сыграет с «Сибирью». «Торпедо» 10 ноября дома сыграет с «Локомотивом».
Это так же про ФК Пари НН тренер строит новую команду а по итогу окажется в ФНЛ
10.11.2025
Ну и чего у Торпедо все защитники забили всего 3 шайбы
10.11.2025
И Локо обыграли 2-1 с победой.
10.11.2025
Олег 70
ты чурка-петух
07.11.2025
knight templar
2-3, 2-3, 0-2, 1-2 - это результаты последних матчей. Как будто в футбол играли. Команда при никитине прекратила забивать. Пропустить 2-3 шайбы за матч, это норм и зря тут гонят на вратарей. Позор забивать всего 1-2 за весь матч!!
07.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
вот что в отбитой голове, которая создает аккаунты "шпартач" и "шпартак масква" и идет ночью срать в комментариях?)) дебилов нельзя пускать в интернет, имхо. розовая попка ромбиком, от чего полыхаешь? от свинства фанатья отбитого на женском футболе? ну так по человечески себя ведите, гопота обосранная, или смиритесь с тем, что ваши морды вечно красные нормальные люди считают за скотские хари обдроченных ублюдков, коими вы себя сами раз за разом выставляете. мамкам и сестрам ваши кричалочки всратые поорите, быдло, они заслуживают.
07.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
хрячок, забирай своих гомиков- клонов - и на гей пати валите, дятлы больные. самого себя плюсовать - это конченным надо быть :joy:
07.11.2025
Андрей Недобрый
До зоны плейофф- О очков..
07.11.2025
Lars Berger
Никитин строит новую команду. Не нужно ему мешать и орать в спину... Не нужно. Он знает, что делает.
07.11.2025
AZ
Ну, не знаю. Скажем, Соркин, Полтапов, Абрамов Воробьева явно не топили, а тащили, а у Никитина нулевые. Плюс еще нескольких игроков из команды, игравших при Воробьеве уже нет. Соркин, Карнаухов, Долженков разучились биться - бороться? Нет сейчас игры в равных составах. И вратаря нет. Собственно, без Сорокина и без Исаева хоккей Никитина никакого КГ никогда бы не принес.
06.11.2025
aug081266
Армейские болелы,ну что вы запречетали?...Четыре матча с абсолютно равной игрой,где-то ошибки,где-то нелепые глупости,где-то просто не везло...ИГРАЛИ-ТО НЕ ХУЖЕ своих соперников...Просто черная полоса...Разыграемся,подождите...
06.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
принято, камрад. два "но": 1) выстроенный Никитиным Локо вышел на рабочие обороты. сегодня переехали Спартак, не заметив. 2) нынешняя команда топит уже второго тренера. при всех минусах Воробьева и Никитина - ну не бывает так, чтобы два тренера с опытом были плохие, а люди, откровенно срущие на игровую дисциплину - хорошими.
06.11.2025
Симон Вирсаладзе
Никитин там чем занимается-то вообще?
06.11.2025
dmitryi1975
Не ожидал от Торпедо, молодцы. 3-я игра за пять дней, позавчера в Новосибе только играли, до этого в Е-кате. Красавцы.
06.11.2025
Олег 70
а это-все вкупе.Паника пройгрышей на последних минутах распространилась и на них)Первый то период-когда еще не светило поражение на флажке-играли довольно сносно-ну а потом пошло-поехало.Суечение-боязнь пропустить-боязнь опять проср...и т д.Результат- скачущие как лягушки шайбы перед крюком и т д.Разыгрывают то в принципе неплохо-явно больше чем на одну шайбу.Но как говорится-команда строится от защиты.Так же и плоф она же выигрывает.Здесь бразильская система не работает.Время ЦСКА 80-ЫХ ушло безвозвратно к сожалению.Танцевать надо от печки.Была бы сзади стена-глядишь и напы бы на кураже стали класть одну за одной..Провольнев от того и обоср...-что на Гамзина никакой надежды нет.Вот и получилось-как всегда-неуклюжий Провольнев-собрал такого же неуклюжего Гамзина-который и шайбу то не видал -когда ему с другой стороны запихивали)))
06.11.2025
Звездоносец
Клоун-это ты, бездарный и никчёмный...Договорись с каким-нибудь ветеринаром ,чтобы вместо твоей ослиной головы прилепил голову более умного животного.
06.11.2025
Pavel D
3 сезона подряд ЦСКА в глубоком депресняке. Хоккеисты потеряли веру в себя. А как будет иначе, если основные защитники Провальнев (от слова "провал"), не блистающий игровым интеллектом, да и другими необходимыми качествами и Нестеров, чьи лучшие годы позади. Нападающие не чувствуют ни какой защиты, нервничают, постоянно торопятся или просто не попадают по шайбе. В этом матче это было особенно наглядно.
06.11.2025
AK-09
За последние две игры мы забили 1 гол.Это Гамзин виноват?У Провольнева сломалась клюшка это тоже Гамзин виноват?Да потом еще распластался на льду и собрал всех в кучу.Зачем падал?Лучше вспомни,когда наши нападающие забивали голы.Ах,да они не чувствуют себя защищенными и поэтому не забивают.
06.11.2025
panykov.lev
Хорошо идет Торпедо! Впереди игра с Локомотивом, играют 2 лидера и у обоих по 34 очка, игра за 1 место. Удачи Торпедо!
06.11.2025
ёzhic8
Где-то между
06.11.2025
wishesid
на самом деле чего на вратаря пенять ,да,он не лучший ,свои дежурные 2 пропускает, Вот где скука нападение интересно ?
06.11.2025
rotkiv
Опять вратарь виноват ? Команда лузеров
06.11.2025
Женек10
Что значит опустился на 8 строчку ? А на какой были до этого матча ?
06.11.2025
ёzhic8
Я думаю, Анастасия Пилипенко. Приносит коням неудачу
06.11.2025
wishesid
в чем? что только две пропустили а не больше
06.11.2025
Niсk
ЦСКА играл неплохо, но опять проиграл, такая игра как раз соответствует 8 месту, прикольно: ЦСКА СКА борятся за восьмое место)
06.11.2025
wishesid
Импотенция полнейшая,напы в 4 играх забили 2 шайбы.по голам в конференции хуже только Сочи и Лада
06.11.2025
PetrovVV
ЦСКА на своем законном 8-9 месте. Борьба за плей-офф с питерскими коллегами.
06.11.2025
MVD1969
В прошлой игре повезло ЦСКА, сейчас Торпедо. Все справедливо.
06.11.2025
Alexey Tarasov
Торпедо с Победой:thumbsup:ЦСКА-Балбесы:angry:Вы выигрывать будете? Или будете на нервах-болельщиков-играть?:rage: Тренерскому штабу-походу не удаётся достучаться до команды
06.11.2025
AZ
А точно нужно учиться играть в хоккей Никитина? КГ он не гарантирует, как и хоккей любого тренера. А вот УГ обеспечено.
06.11.2025
Антинато Факуса
Какой-то кошмар, вроде играли не плохо (лучше торпедо), но всё равно не хватило - реализации моментов и в общем непруха полная.
06.11.2025
Павел Леонидович
очередная срань... ну и долго еще будут клоуна на тренерском мостике держать?
06.11.2025
ну я
Ни кто не знает к нам в штаб Федотов не стал входить? А то при нём мы в футболе также на последних минутах проигрывали. А по существу: играли лучше, перспективы хорошие, в тренеров верим. Надо двигаться вперёд и всё будет хорошо
06.11.2025
AZ
Беспросветная безнадега... Если Никитина в ближайшее время не выгонят, сезон можно заканчивать.
06.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
да не, он то знает. вот общественности объяснить, что новые Столяровы, Калинины и Мамины в обмен на Мингачева, Долженкова и Полтапова - это норм - будет трудновато.
06.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
потрясающее отсутствие воли и нежелание бороться
06.11.2025
Evgen
Даааааа...... чет не везет ЦСКА в третьих периодах.
06.11.2025
PetrovVV
ЦСКА превратился в команду лузеров.
06.11.2025
Олег 70
ха-ха ЦСКА-безъяйцевые тряпки.Гамзя-3 период-6 в створ-два в сетке.:rage:Ну просто явный претендент на основу:grin:.И опять будут говорить-что не его голы-что мол вот так получилось-только почему то "вот так"получается на регулярной основе.Команда с ним не чуствует себя защищенной сзади и мандражирует-как при втором голе)))Никитин уже не знает-что говорить на послематчевом.Что то мямлит про забивать надо.Чуствуется полная растерянность и незнание-что делать дальше
06.11.2025
Vitamin007
Блин!
06.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Совсем позорно. Эта команда абсолютно безвольная и не умеет играть в хоккей Никитина. Непопулярные меры не за горами, и будет очень плохо, когда за бревна, которые умеют в биться-бороться "гениальный" Есмантович будет отдавать наших молодых, которые в нынешней системе деградировали ниже плинтуса. ну а пока у нас становление, плофф уезжает далеко вперед. давненько мы не выходили в плофф. впрочем, паровозам отлететь в первом раунде - немногим лучше.
06.11.2025
diskmen
Первый период великолепно играли,но опять проиграли.В следущем матче посмотрим на САмонова.У Гамзина 3 период не заладился.Обидно.А ведь играли хорошо.И соперник особо не напрягал.Уже какой матч шайбу пропускаем в конце.А ладно.
06.11.2025